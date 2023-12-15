«Росатом» опроверг фейк Bloomberg о запрете Кремлём экспорта российского урана в США

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» сообщила, что компания Tenex (предприятие Росатома) полностью опровергает информацию о приписываемых американскому подразделению Tenex «предупреждениях» о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США.
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