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Калужские новости

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Была объявлена и почти сразу отменена ракетная опасность в Калуге

Была объявлена и почти сразу отменена ракетная опасность в Калуге

Рев сирен снова сообщил калужанам о ракетной опасности. Однако буквально через несколько минут пришло сообщение об «отбое»Рев сирен снова сообщил калужанам о ракетной опасности.

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