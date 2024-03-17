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Дуэйн Уэйд: «Крашу ногти с 2007 года»

«Мой отец был человеком, который всегда следил за собой. Мои дядьки тоже следили за собой. Я всегда понимал, кем хочу стать – человеком, который одевается с иголочки, от которого приятно пахнет, который всегда гладко выбрит, и так далее.

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