В Рязани 82-летняя пенсионерка упала с высоты третьего этажа

Инцидент произошёл в понедельник, 10 июня, примерно в 09:04. По информации источника, пожилая рязанка получила сотрясение мозга, закрытую ЧМТ, перелом таза, передом левой шейки бедра и закрытую травму живота.
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