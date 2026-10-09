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ТАСС: СБУ объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

ТАСС: СБУ объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) объявили в розыск на Украине по решению СБУ.

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