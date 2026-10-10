Самые пышные блины: жарим без капли масла

Вместо оладий на завтрак можно сделать блины, которые будут более пышными, но гораздо менее жирными. Панкейки жарятся без масла, что делает их идеальным вариантом для завтрака.
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