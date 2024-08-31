Покровское направление, 31 августа. После выхода на Гродовку «лепестки» наступления начали раскрываться на север в район Елизаветовки.
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Покровское направление, 31 августа. После выхода на Гродовку «лепестки» наступления начали раскрываться на север в район Елизаветовки.
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