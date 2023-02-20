WR Chess Masters. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Гукешем, Есипенко против Со и другие партии

В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 5-м туре россиянин Ян Непомнящий встретится с Гукешем Доммараджу из Индии, Андрей Есипенко – с американцем Уэсли Со.
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