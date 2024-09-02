Немоляева прокомментировала массовые увольнения в Театре Армии

Полгода назад Александр Лазарев-младший возглавил пост главного режиссера в Театре Российской армии. Новое руководство приняло решение о кардинальной трансформации актерского состава и уволило 67 человек.
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