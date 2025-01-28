Китайский Новый год в рамках «Зимы в Москве» отметят красочными представлениями

28 января пройдет шествие в честь китайского Нового года В рамках проекта «Зима в Москве» с 28 января по 9 февраля в центре столицы пройдут театрализованные иммерсивные представления «Танец дракона», приуроченные к празднованию китайского Нового года.
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