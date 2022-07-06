Посольство РФ в США проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в пригороде Чикаго

Посольство РФ в Вашингтоне проверяет данные о возможном наличии гражданства Российской Федерации у одной из погибших при стрельбе в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс).
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