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Посольство РФ в США проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в пригороде Чикаго

Посольство РФ в США проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в пригороде Чикаго

Посольство РФ в Вашингтоне проверяет данные о возможном наличии гражданства Российской Федерации у одной из погибших при стрельбе в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс).

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