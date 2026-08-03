УЕФА угрожает судебным иском ФИФА и Инфантино из-за срыва сделки с правами на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил Международную федерацию футбола (ФИФА) о планах обратиться в суд из-за срыва сделки по продаже части прав на чемпионат мира и другие крупные турниры.
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