Если «соцработник» приходит к человеку, который договора не заключал, это уже не сбой в системе, а почти наверняка мошенничество, предупредил в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.
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