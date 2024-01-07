Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Михальков
    Грузины не мигранты они никогда не работали и работать не будут это урла сбежавшая с родины а потому их надо давить к...282 УК РФ и 8 лет...
  • Владимир Михальков
    До хера ты жидяра понимаешь в колбасных объедках Сталин  больше давил кавказцев чем русских потому что знал кто они т...282 УК РФ и 8 лет...
  • Владимир Морж
    30 лет пропаганды, и все украинцы станут русскими.Как нам подружить...

Прибывшие по заказу Шойгу в Россию "игрушки" из Северной Кореи и Ирана стали ещё тяжелее

Прибывшие по заказу Шойгу в Россию "игрушки" из Северной Кореи и Ирана стали ещё тяжелее

Америка снова в шоке! У неё это принято вообще в последнее время… Она пишет о том, что Северная Корея и Иран массово поставляют оружие в Россию, причём оружие серьёзное: от артиллерийских систем и беспилотников теперь уже перешли к ракетным системам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Не правда. Не весь Мир против нас объединяется, а только буржуйский мир, куда нас многие годы пытались втащить. А кто не скажу. Сами знаете.
Ответить
11 час.
Александр Рожков
И с Китаем!
Ответить
11 час.
Людмила Лиханова
ой, знакомый по базе ФСБ. Ну , привет, промокашка.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх