Взлеты и падения: ядерные силы Великобритании

Red Beard - одна из первых британских ядерных авиабомб В 1952 г. Великобритания провела первые испытания своей собственной атомной бомбы и стала третьей в мире ядерной державой.
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