Задорный трейлер аниме “Скотт Пилигрим” под музыку из “Смертельной битвы” р...

Задорный трейлер аниме “Скотт Пилигрим” под музыку из “Смертельной битвы” раскрывает дату премьерыКомпания Netflix выпустила полный официальный трейлер к аниме-адаптации графических романов “Скотт Пилигрим” (Scott Pilgrim Takes Off).
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