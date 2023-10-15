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Задорный трейлер аниме “Скотт Пилигрим” под музыку из “Смертельной битвы” р...

Задорный трейлер аниме “Скотт Пилигрим” под музыку из “Смертельной битвы” р...

Задорный трейлер аниме “Скотт Пилигрим” под музыку из “Смертельной битвы” раскрывает дату премьерыКомпания Netflix выпустила полный официальный трейлер к аниме-адаптации графических романов “Скотт Пилигрим” (Scott Pilgrim Takes Off).

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