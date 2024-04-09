Экс-глава алтайского исполкома Народного фронта Войтюк переехал на работу в Москву

Сергей Войтюк покинул пост главы исполкома алтайского Народного фронта в конце марта Бывший председатель исполкома отделения Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, который покинул свою должность в апреле, получил работу в Москве.
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