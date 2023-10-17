Олимпийская чемпионка София Позднякова вернула девичью фамилию

Информацию об этом спортсменка выложила в своём телеграм-канале.Уроженка Новосибирска и олимпийская чемпионка София Позднякова, дочь главы олимпийского комитета России Станислава Позднякова, сообщила в своём телеграм-канале о возвращении девичьей фамилии.
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