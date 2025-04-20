Дипломатическая победа Путина: Западные СМИ отреагировали на Пасхальное перемирие

Царьград Президент Путин объявил Пасхальное перемирие ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Президент России Владимир Путин объявил Пасхальное перемирие.
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