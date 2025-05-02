⚠️Водители предупреждают: На выезде с Агромира в сторону Алексеевки бегают косули, будьте осторожны‼️.
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⚠️Водители предупреждают: На выезде с Агромира в сторону Алексеевки бегают косули, будьте осторожны‼️.