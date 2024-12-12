Синоптик Шувалов рассказал о влиянии глобального потепления на климат Санкт-Петербурга

Зимой температура в городе в среднем увеличилась на три градуса Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» рассказал о том, как повлияет глобальное потепление на климат Северной столицы.