Синоптик Шувалов рассказал о влиянии глобального потепления на климат Санкт-Петербурга

Зимой температура в городе в среднем увеличилась на три градуса Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» рассказал о том, как повлияет глобальное потепление на климат Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии