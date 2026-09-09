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Сентябрьский «детокс» для клубники: одно удобрение вместо пяти — и морозы не страшны

Сентябрьский «детокс» для клубники: одно удобрение вместо пяти — и морозы не страшны

Осенью клубнике нужны не азот и зелень, а фосфор с калием для корней. Разбираем 4 рабочих варианта и главные ошибки сентября.

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