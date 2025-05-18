Рустам Минниханов на «Изге Болгар жыены» отметил единство религий Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Глава пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем Телеграм-канале сообщила, что в торжественном мероприятии «Изге Болгар җыены» принимают участие 25 тысяч человек.
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