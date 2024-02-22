Губернатор Артюхов надеется, что федеральные власти дадут денег на СШХ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду на то, что в новом пятилетнем федеральном плане дорожного строительства будет заложена сумма для возведения Северного широтного хода (железная дорога Салехард-Надым).
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