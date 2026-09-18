Собянин: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

В районе Коммунарка утвержден проект благоустройства территории размером 0,34 гектара. На этом участке появится новый пешеходный мост, который соединит жилой комплекс «Дзен-кварталы» с образовательным учреждением «Корабелка», расположенным на улице Александры Монаховой.