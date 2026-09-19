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Пронедра

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Китай требует нарастить добычу угля на фоне рекордных цен

Китай требует нарастить добычу угля на фоне рекордных цен Правительство Китая поручило угледобывающим компаниям увеличить производство.

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