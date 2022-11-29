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Андрей Свечников: «Прилетаешь домой – сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал, по чему в России скучает больше всего. — Чего в Америке тебе не хватает из того, что есть в России? По чему ты больше всего скучаешь? — Это точно еда.

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