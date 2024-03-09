На премьере фильма «Адам и Ева» гостям предложили не только кино, но и «Йогу для губ»

Новый необычный тренд запустил Avon. Светская премьера романтической комедии в кинотеатре «Октябрь» собрала большое количество звезд и по красной дорожке прошлись Полина Максимова, Дмитрий Чеботарев и многие другие.
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