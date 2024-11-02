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Царьград

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Американцы озвучили свои планы: Воздушные шары решено использовать в военных целях

Американцы озвучили свои планы: Воздушные шары решено использовать в военных целях

Армия Соединенных Штатов намерена применять воздушные шары-носители в военных целях.Выяснилось, что американская армия намеревается использовать воздушные шары-носители в военных целях.

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