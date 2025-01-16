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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек 27-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»

Швентек 27-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»

Вторая ракетка мира разгромила Ребекку Шрамкову – 6:0, 6:2. В первом сете Швентек повесила 27-ю в карьере баранку на «Больших шлемах».

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