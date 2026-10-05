Охотовед Кречмар назвал ситуацию с медведями "красноярской катастрофой"

Зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар назвал ситуацию с выходами медведей к людям в разных регионах РФ «красноярской катастрофой».
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