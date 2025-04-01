Ефремов решил подставить всех: психолог объяснила поведение актера на суде Евгения КомароваСоздалось впечатление, что Михаил Ефремов решил на суде подставить всех, и психолог Марианна Абравитова пояснила, почему он сдал сокамерников.
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