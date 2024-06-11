Приоритет для страны

Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы – 20% глобального рынка. Отечественный агропромышленный комплекс по многим позициям полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка продовольствия.
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