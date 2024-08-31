Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Самолёт "Уральских авиалиний" из-за бортпроводника на полтора часа задержался в Сочи

Самолёт "Уральских авиалиний" из-за бортпроводника на полтора часа задержался в Сочи

Всё случилось во время демонстрации аварийно-спасательного оборудованияПочти на полтора часа задержался 30 августа вылет самолёта "Уральских авиалиний" из Сочи в Казань.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх