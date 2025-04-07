Синоптики назвали дату прихода снежного циклона «Зион» в Сибирь

Хорошая новость для жителей Новосибирской области – циклон «Зион» обойдет наш регион стороной. «Тот северный циклон, который пришел в Москву, заденет север Томской области, где температура тоже будет понижаться до -5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии