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Вечерний Новосибирск

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Синоптики назвали дату прихода снежного циклона «Зион» в Сибирь

Синоптики назвали дату прихода снежного циклона «Зион» в Сибирь

Хорошая новость для жителей Новосибирской области – циклон «Зион» обойдет наш регион стороной. «Тот северный циклон, который пришел в Москву, заденет север Томской области, где температура тоже будет понижаться до -5.

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