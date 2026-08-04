Единственный производитель российских телевизоров обанкротился — суд признал банкротом компанию «Квант», которая выпускала телевизоры под брендом Irbis.
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Единственный производитель российских телевизоров обанкротился — суд признал банкротом компанию «Квант», которая выпускала телевизоры под брендом Irbis.
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