Фото: АНО «Идиллия Арт» В Бугульме в Доме Техники состоялся концерт «Моцарт: портрет в звучании» в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов».
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