Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов принял отчет регионального МЧС о правоприменительной практике

Под председательством заместителя начальника управления — начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Антона Башкатова проведены публичные обсуждения правоприменительной практики по итогам 2023 года.
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