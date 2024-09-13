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«Готовые домашние задания удобны для родителей»: Ямбург усомнился в идее запрета ГДЗ

«Готовые домашние задания удобны для родителей»: Ямбург усомнился в идее запрета ГДЗ

Педагог не видит в этом практического смысла. Борьба с порталами, на которых публикуются готовые домашние задания (ГДЗ) не имеет никакого смысла, считает заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

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