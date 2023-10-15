Введенные странами Евросоюза против РФ санкции не сказались на шопинг-туризме. После запрета на въезд в ЕС российских легковых авто россияне пересели на автобусы и по-прежнему массово приезжают Финляндию за покупками, сообщила глава отдела по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара, пишет «ДП».
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