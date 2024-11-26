Вологодские власти хотят ограничить продажу энергетиков: что попадет под запрет

ВОЛОГДА, 26 ноября, ФедералПресс. В Вологодской области намерены ограничить продажу энергетиков. В пресс-службе заксобрания региона уточнили, что власти намерены сохранить здоровье несовершеннолетних граждан.
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