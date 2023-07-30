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Джейсон Тейтум может получить продление контракта на 338 млн долларов за 5 лет

Если потолок зарплат в НБА вырастет на 10 процентов в течение следующих двух сезонов, то в 2025 году форвард «Бостона» Джейсон Тейтум будет иметь право на супермаксимальное продление контракта в размере 338 миллионов долларов за пять лет, отметил инсайдер ESPN Бобби Маркс.

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