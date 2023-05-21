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Стало известно, какие правила дорожного движения россияне нарушают чаще всего

Стало известно, какие правила дорожного движения россияне нарушают чаще всего

Аналитики МТС Банка рассказали какие правила дорожного движения россияне нарушают чаще всего. Об этом сообщило издание «Известия».

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