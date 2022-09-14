"Нападали со взрывчаткой": опасная банда попала под суд в Приморье

"Нападали со взрывчаткой": опасная банда попала под суд в Приморье

Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые неоднократно совершали нападения на банкоматы.

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