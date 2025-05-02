Малик Бизли: «Я лучший снайпер в мире и должен был успеть исполнить бросок в последней атаке»

После трехочкового защитника «Никс» Джейлена Брансона, который вывел «Нью-Йорк» вперед 116:113, у «Пистонс» был шанс сравнять счет 6-го матча серии в последней атаке, но Бизли не смог поймать передачу защитника Кейда Каннингема и упустил мяч в аут.