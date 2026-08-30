Сергей Собянин: силы ПВО уничтожили 1,5 тысячи дронов в августе

С 22 по 30 августа регион Москвы подвергся атаке почти 1,5 тысячи украинских дронов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что большинство были нейтрализованы, а 50 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, включая 13 сбитых в минувшее воскресенье.
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