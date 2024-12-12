Андрей Воробьев анонсировал новые меры по защите детей после трагедии в школе: «Буллинг – это неприемлемо»

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. В ответ на жестокое избиение ученицы в Котельниках губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о введении QR-кодов в школах, которые позволят детям анонимно сообщать о случаях буллинга, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.