Российский рынок начал май осторожными покупками, растет "Газпром"

Российский рынок открыл торги в четверг, 2 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавил 0,14% до 3474,4 пункта, индекс РТС поднялся на 0,82% до 1184,27 пункта.
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