Гэрри: я бы выиграл у Махачева, если бы мы подрались прямо сейчас еще раз

Ирландский боец Иэн Гэрри заявил, что верит в свою победу при возможном реванше с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.
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