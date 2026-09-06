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Газета.ру

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Гэрри: я бы выиграл у Махачева, если бы мы подрались прямо сейчас еще раз

Гэрри: я бы выиграл у Махачева, если бы мы подрались прямо сейчас еще раз

Ирландский боец Иэн Гэрри заявил, что верит в свою победу при возможном реванше с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

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