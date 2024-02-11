Царьград Фото: globallookpress.com "Неужели нет замены этому "голубому брильянту"?".
"Неужели нет замены этому "голубому брильянту"?". Поплавская задала главный вопрос о Киркорове
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Что толку "не смотреть, и все"? ТВ бюджет оплачивает. Так что смотри, не смотри, а свое бабло из наших налогов он получит.
Ответить
1 час.
Андрей Павлов
"Пара-тройка увольнений, лишение коммуникационного канала гос. дотаций, сокращение рекламного времени..." Все правильно, но никто их не тронет. Они, как модно выражаться, в тренде. Власть они устраивают, а наше мнение... Да кому наверху оно интересно?
Ответить
1 час.
Андрей Тихонов
У нас на тв одна жидня-пидоросня, что у руля, что на сцене...
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии