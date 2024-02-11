"Неужели нет замены этому "голубому брильянту"?". Поплавская задала главный вопрос о Киркорове

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Комментарии
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Андрей Павлов
Что толку &quot;не смотреть, и все&quot;? ТВ бюджет оплачивает. Так что смотри, не смотри, а свое бабло из наших налогов он получит.
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1 час.
Андрей Павлов
&quot;Пара-тройка увольнений, лишение коммуникационного канала гос. дотаций, сокращение рекламного времени...&quot; Все правильно, но никто их не тронет. Они, как модно выражаться, в тренде. Власть они устраивают, а наше мнение... Да кому наверху оно интересно?
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1 час.
Андрей Тихонов
У нас на тв одна жидня-пидоросня, что у руля, что на сцене...
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12 мин.

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