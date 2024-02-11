"Неужели нет замены этому "голубому брильянту"?". Поплавская задала главный вопрос о Киркорове

Андрей Павлов Что толку "не смотреть, и все"? ТВ бюджет оплачивает. Так что смотри, не смотри, а свое бабло из наших налогов он получит.

Андрей Павлов "Пара-тройка увольнений, лишение коммуникационного канала гос. дотаций, сокращение рекламного времени..." Все правильно, но никто их не тронет. Они, как модно выражаться, в тренде. Власть они устраивают, а наше мнение... Да кому наверху оно интересно?